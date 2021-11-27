Afyonspor'dan farklı galibiyet

Stat: Zafer
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Ersin Erbay, Tolga Atasoy
Afyonspor: Bayram Olgun, Alper Tursun, Melik Derin (İlke Tankul dk. 75), Doğukan Emeksiz (Emre Dayan dk. 82 ?), Nazmi Can Doğan (Emirhan Sefa Öz dk. 82 ?), Erdinç Pekgöz, Erhan Şentük (Mehmet Can Kocabaş dk. 87 ?), Fatih Aktay (Cihan Özkara dk. 75 ?), Mithat Pala, Yakup Yiğit, Celal Hanalp
Kahramanmaraşspor: Ahmet Üçgün, Özcan Atalay (Ebubekir Berkan Tambay dk. 72 ?), Deniz Solmaz, Ramazan Övüç, Enis Durak (Emre Bayram dk. 85 ?), Mustafa Sol, Birkan Öksüz, Sefa Saz (Hamit Bayraktar dk. 46), Halil İbrahim Esen (Mehmet Burak Tarlabölen dk. 72 ?), Mert Çakar (Alican Karadağ dk. 85 ?), Anıl Çıracı
Goller: Fatih Aktay (dk. 7 ve 15), Doğukan Emeksiz (dk. 41 ve 53), Erhan Şentük (dk. 56 pen.), Celal Hanalp (dk. 71), İlke Tankul (dk. 79) (Afyonspor),
Sarı kart: Ramazan Övüç (Kahramanmaraşspor)
Gökten Ceylan