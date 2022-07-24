Ağabey, er meydanında kardeşine acımadı

Kartepe Belediyesi 16. Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşlerine 13 kategoride 500 sporcu katıldı. Kendi kategorilerinde rakiplerini yenen Erdal ve Seçkin Duman kardeşler, başaltı müsabakasının finalinde karşı karşıya geldi.

Gerçekleşen kıyasıya mücadele sonrasında ağabey Erdal Duman, müsabakadan galip ayrılarak 1'ncilik koltuğuna oturdu. Kıyasıya mücadele eden iki kardeşi tribünler uzun süre alkışladı.

Yıllardır er meydanında güreşen kardeşlerden ağabey Erdal Duman, "Kardeşimle güzel bir final oldu. Baya çekişmeliydi. Şu anlık boynuz kulağı geçemedi ama yaşı genç. İleride bizi de geçecektir" dedi.

Aralarında güzel bir rekabet olduğunu ifade eden Seçkin Duman ise, "Evde güreşten başka bir şey konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı. Birinci olan ağabey Erdal Duman ile ikinci olan Seçkin Duman kupalarını Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın elinden aldı.

Selçuk Akyol

