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Ağabey-kardeş omuz omuza 17 canın kurtarılmasına yardımcı oldu

Ağabey-kardeş omuz omuza 17 canın kurtarılmasına yardımcı oldu
Ağabey-kardeş omuz omuza 17 canın kurtarılmasına yardımcı oldu

Bilecik'ten deprem bölgesi Hatay'a iki farklı kafileyle giden ağabey-kardeş, omuz omuza 17 canın kurtarılmasına yardımcı oldu.

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası Bilecik tek yürek olurken, Bilecik Edebali Arama Kurtarma ekibinin 13 kişilik personeli ve Bilecik Belediyesi'nden 22 gönüllü deprem bölgesine ilk gün hareket etti. Bilecik Edebali Arama Kurtarma ekibi üyesi Samet Özlü ile Bilecik Belediyesi çalışanı olan kardeşi Sabri Özlü'nün Hatay'da yolları kesişti. Burada birçok enkazda kurtarma çalışması yapan ağabey-kardeş, 17 canın enkaz altından kurtarılmasına yardımcı oldu. İkili son kurtarılan bir can sonrası yan yana poz vererek, "Allah'ın izniyle canları kurtarmaya devam edeceğiz" notu düştüler.

Cem Kaan Toka

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