Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler

Kayseri'de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs Öztürk ve boşandığı eşi Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçmiş, yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldükleri ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi'nde bulunan evlerinin tandırında 9 Haziran tarihinde çiftin cesedine ulaşmıştı. Cinayetle ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf T. ve oğlu Bedirhan T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Nejla T. ise ev hapsi cezası almıştı. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar baba ve oğul ile ev hapsinde bulunan Nejla T., sanık avukatları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan katil zanlısı Yusuf T., cinayet gününü soğukkanlılıkla anlattı. Kendisini boğmaya çalışan ağabeyinin elinden aldığı iple ağabeyini boğduğunu, daha sonra yanlarına gelen yengesi Firdevs Öztürk'ü de boğduğunu söyleyen sanık Yusuf T., "Savcılıktaki beyanlarımı kabul etmiyorum. Yanlış yazılmış. Ağabeyim açık cezaevine çıktıktan sonra bana musallat oldu. Bana amcamın oğlu ile mektup gönderdi, 'Paramı versin yoksa öldürürüm' diye. Ağabeyim benim başıma belaydı, o yüzden uzak duruyordum. Olaydan bir gün önce köye ağabeyimin yanına gittim. 'Bağımı ver. 17 yıl hapis yattım, sizi de öldürür, bir 17 yıl daha yatarım' dedi. Ağabeyim beni her zaman tehdit ediyordu. Oğlumun sünneti oldu. Gelen altınlarla bir ev aldım. Bu evi ağabeyim benden istedi.

Olay günü oğlum, eşim ve ben ağabeyimlere gittik. Ağabeyimle oturma odasına gittik. Sonra eşim düğün alışverişi için kızlarımın yanına gitti. Sonra odada ağabeyimle baş başa kaldık. Ağabeyimin elinde ip vardı. Boğazıma dolamaya çalıştı. Boynumu eğdim ve elinden ipi aldım. Daha sonra ben onun boğazını bir dakika kadar iple sıktım. Sonra ip koptu, ağabeyim yere düştü. Ne yaptığımı bilmiyordum, kendimi kaybetmiştim. Odadan çıktıktan sonra yengem bana bir şeylerle vuruyordu. Daha sonra kopan ip parçasıyla yengemi de boğdum. Oğlum Bedirhan bana 'Baba ne yaptın?' diye bağırıyordu. Sonra Bedirhan ile evden çıktık, Kayseri içerisinde arabayla dolaştık. Sonra Bedirhan bana 'Karakola git, her şeyi anlat' dedi. Bir süre düşündükten sonra 'Oğlum Bedirhan, karakola gidip her şeyi anlatırsam ağabeyimin çocukları sana hasım olur' dedim. Aklımdan bunları çuvala koyup bir yere koymak geçti. Cami Kebir'e gidip torba aldım. Sonra ağabeyimle yengemi torbaya koyup, torbaları da arabaya yerleştirdik. Cesetlerden kurtulmaya çalıştım. Hiçbir yer bulamadım, köye götürdüm. El arabasıyla tandıra götürdüm. Daha sonra da iki cesedin üzerini betonla örttüm. Ben ağabeyimle yengemi öldürecek olsam, ne evi ne de para verirdim. Ağabeyim beni öldürmeye çalışıyordu, kardeş katili olarak yargılanmak bana çok zor geliyor. Ağabeyimi öldürmek için plan kurmadım, ağabeyimle birlikte kız kardeşimiz Havva'yı birlikte öldürmedik. Ağabeyim beni suç ortağı yaptı" ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanık Yusuf T.'nin oğlu Bedirhan T. ise, "Babamla amcam odadaydı. Ben de odaya girdim. Girdiğimde babam çok öfkeli bir şekilde elinde ip parçasıyla duruyordu. Sonra yengem babama vurmaya başladı, babam elindeki iple yengemi de boğdu. Sonra cesetleri torbaya koyduk. Bağ evimize götürdük, babam iki cesedi tandıra koydu. Çimentoyla üzerini kapattık, kesinlikle amcamı öldürmek gibi bir planımız yoktu" dedi.

Katil zanlısı oğlunu da bıçaklamış

Ev hapsinde bulunan Nejla T. ise savunmasında eşinin oğlu Bedirhan'ı önceki tarihlerde bıçakladığını söyledi. Nejla T. ifadesinde, "Kocam daha önce Bedirhan'ı da bıçakladı. Bedirhan'a 10 dikiş atıldı. Adli vaka olmaması için polise bildirmedik. Bedirhan ile kocamın arası çok iyi değildi" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Adliye çıkışı İHA'ya konuşan Firdevs ve Mehmet Turhan'ın oğlu Yusuf T., "Bugün ilk mahkememiz, ilk davamız. Sanıklardan Yusuf T. nefsi müdafaa yaptıklarını söyledi. ‘Abim beni öldürecekti, ben kendimi savunmak için abimi öldürdüm' dedi. Yengemi de 'Bağırdığı ve bana vurduğu için öldürdüm' gibi bir ifade verdi. Eşinin orada olmadığını söyledi. Diğer sanık Bedirhan T. da ‘Ben olayın şoku ile hiçbir şey yapmadım. Babamın yalvarması ile babama yardım ettim' dedi. Ben bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben Müge Anlı'nın programına gitmek için yola çıktığımda terminalde Nejla T. ve Bedirhan T. benim yanıma gelerek beni caydırmaya çalıştı. ‘Burada kal gitme, düğünümüz var, düğünümüzü yapalım hep beraber gideriz' gibi şeyler söylemişlerdi. Bedirhan da 'Sen otobüse layık değilsin, gel arabayla götüreyim' gibi şeyler söylemişti. Amaçları beni de ortadan kaldırmaktı başaramadılar. Bu davada da yine başaramayacaklar" dedi.

Mükremin Kaya



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