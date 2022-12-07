Ağabeyinin karaciğeriyle hayata tutundu, o anları gözyaşlarıyla anlattı

Avcılar'da yaşayan 42 yaşındaki 6 çocuk annesi Aslıhan Gençalp, yıllar önce hissettiği halsizlik, ağrı gibi şikayetler sonrası doktora gitti. Edinilen bilgiye göre doğuştan polikistik böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olduğu belirlenen Gençalp, çeşitli tedaviler görürken zaman içerisinde karaciğer nakli gerekliliği ifade edildi. Öğrendiğinde büyük üzüntü yaşayan 6 çocuk annesi Gençalp, durumu ailesiyle paylaştı.

3 kardeşin en küçüğü olan kız kardeşinin durumunu öğrenen, ağabeyi Cem Gençalp ise donör olmak için gönüllü oldu. Ağabeyin kardeşine verici olup olamayacağını öğrenmek amacıyla tetkikler yapıldı. Sonuçların uyumlu gelmesiyle büyük mutluluk yaşayan aile, Medicana International İstanbul Hastanesi'nde ameliyat işlemlerine başladı. 23 Kasım'da Organ Nakli(pankreas-karaciğer-böbrek)nden Sorumlu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sabri Tekin ve ekibi kardeşler arasındaki nakli başarıyla gerçekleşti.

1 gün yoğun bakımda kalan kardeşler, sağlıkla taburcu edildi. Prof. Dr. Sabri Tekin, ağabeyinin karaciğerinin yüzde 65'inin kız kardeşine nakledildiğini ifade ederek hastalık sürecine ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Tekin, organ bağışının önemine dikkat çekerken Aslıhan Gençalp ağabeyinin karaciğerinin kendisine nakledildiğini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

“Bir daha yapılması gerekiyorsa yine yaparım”

Kız kardeşinin durumunu öğrendikten sonra hemen donör olmak istediğini aktaran Esenyurt'ta yaşayan 49 yaşındaki ağabey Cem Gençalp, “Doktorlarla görüşürken nakille ilgili sürenin daraldığını söylediler. Can bizim canımız ,burada en önemli olan şey; itikatlı olmak. Allah'u Teala'nın biçtiği ömür kadar biz yaşarız. İlk önce bunu kabullenmek lazım. Öbür taraftan canın, kardeşin geride bırakacağı, başına kötü bir şey gelse onun evlatlarının, yeğenlerimin evlattan hiçbir farkı yok. Kafada o şekilde değerlendirince benim karar vermem 1 dakika sürdü. Biz hiçbir şey yapmadık, birbirimize bir şey bağışlamadık bizim bir Yaradanımız var. Bugün tersi olsa ne olurdu, inanın burada kardeşim oturuyor olurdu, deminki konuşmayı da ben yapıyor olurdum. Biz de bir değişiklik olmazdı. Annemiz babamız uzun süre önce rahmetli oldu, 3 kardeş sırt sırta verdik, bir hayat mücadelesi veriyoruz. Bugün diğer ağabeyimin de belki farklı bir şeyi çıkabilir. İnşallah ki olmasın kimse hasta olmasın diyeceğim ama mümkün değil. Ona da yapılması gereken ne varsa bir daha yapılması gerekiyorsa yine yaparım yani hiç sorun değil. Ben karaciğerimin yüzde 65'ini verdim, eve gidiyorum. 1 ay sonra da normal işime hayatıma döneceğim, insanlar hiç endişe duymasın” ifadelerini kullandı.

Hasibe Karadağ-Emre Baba



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