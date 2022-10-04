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Ağabeylerine güvendi evini yıktırdı, ailesiyle ortada kaldı

Ağabeylerine güvendi evini yıktırdı, ailesiyle ortada kaldı
Ağabeylerine güvendi evini yıktırdı, ailesiyle ortada kaldı

Adana’da yaşayan Elvan Nisan, ailesiyle birlikte oturduğu 2 odalı evi baştan aşağı yenileyeceklerini söyleyen ağabeylerine verdi. Ağabeyleri tarafından 2 odalı ev yıkıldı ve yeniden inşaat başladı. Ancak bir süre sonra, ortak iş yapan ağabeyler kavga etti ve inşaat yarım kaldı. Elvan Nisan, “Eskiden derme çatma da olsa bir evim vardı, mutluydum. Şimdi inşaatta oturuyorum ne kapım ne de pencerem var. İnsanın ailesi, kardeşi ortada bırakıyorsa insanlık kalmamış” dedi.

Ağabeylerine güvendi evini yıktırdı, ailesiyle ortada kaldı - Tıkla İzle

Elvan Nisan'ın ortak narenciye komisyonculuğu işi yapan ağabeyleri T.N. ve S.N. geçen Haziran ayında, ‘Sizin evinizin çatısı dahi yok. Gelin biz size ev yaptıralım' dedi. Nisan ailesi ise buna sevinerek eşyalarını evden çıkarttı ve evde inşaat başladı. Ancak iddiaya göre Ağustos ayında evin kaba inşaatı bittiğinde ağabeyler arasında kavga çıktı ve ortaklıkları bozuldu. Ortaklıkları bozulunca 2 ağabey, kardeşleri Elvan ile de görüşmeyi bıraktı ve ‘evini yaptırmayacağız' dedi. Sokakta kalmamak için kapı, pencere ve sıvası olmayan evde oturmak zorunda kalan Elvan Nisan ve ailesi yaklaşan kış mevsimi öncesi ne yapacaklarını düşünüyor.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

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