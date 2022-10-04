Ağabeylerine güvendi evini yıktırdı, ailesiyle ortada kaldı

Elvan Nisan'ın ortak narenciye komisyonculuğu işi yapan ağabeyleri T.N. ve S.N. geçen Haziran ayında, ‘Sizin evinizin çatısı dahi yok. Gelin biz size ev yaptıralım' dedi. Nisan ailesi ise buna sevinerek eşyalarını evden çıkarttı ve evde inşaat başladı. Ancak iddiaya göre Ağustos ayında evin kaba inşaatı bittiğinde ağabeyler arasında kavga çıktı ve ortaklıkları bozuldu. Ortaklıkları bozulunca 2 ağabey, kardeşleri Elvan ile de görüşmeyi bıraktı ve ‘evini yaptırmayacağız' dedi. Sokakta kalmamak için kapı, pencere ve sıvası olmayan evde oturmak zorunda kalan Elvan Nisan ve ailesi yaklaşan kış mevsimi öncesi ne yapacaklarını düşünüyor.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

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