Ağaç budarken merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Sakarlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki İsmail Demirtürk bahçesinde başka bir meyve ağacını kapayan erik ağacının bir dalını kesmek için ağaca dayadığı merdivene çıktı. Üzerinde bulunduğu ağaç merdivenden erik dalının kesmek isteyen 1 çocuk babası İsmail Demirtürk, dengesini kaybederek yere düştü. Yakınları tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Demirtürk Samsun'daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

