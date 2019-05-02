Ağaç İşleme Sanayicilerinden Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne makine ve eğitim desteği

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde belirlenen mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, okul-sanayi işbirliğinin hızlandırılması projesine ilk somut desteği vererek, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde, okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü Atölyesi'ne makine parkuru desteği veren AİMSAD, hem öğrencilere, hem de sektör çalışanlarına burada eğitimler verecek.

Türkiye'nin nitelikli eleman ihtiyacının yoğun olduğu bir dönemde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm için düğmeye bastıkları açıklamasının ardından çalışmalara başlayan AİMSAD, mesleki eğitim için Türkiye'de sektör açısından bir ilk olduğu belirtilen projeyi hayata geçirdi. Protokol imza törenine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Akgün, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Büyükdede, AİMSAD Başkanı Musrafa Erol, AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak ve Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Lütfü Cevahir katıldı.

"Milyonlarca liralık makineler kuruyoruz ama kullanan anlamıyor"

Protokol imza töreninde konuşan AİMSAD Başkanı Mustafa Erol, projenin çok farklı olduğunu ve çok zorlandıklarını söyleyerek, "Çünkü olmayanı başarmaya çalıştık. AİMSAD Eğitim Komitesi bu konuyla ilgili çok çalıştı. Ortaya çıkacak projede çok zorlandığımız anlar olabilir ama başarmaya odaklanacağız. Bu proje önemli derecede artılar katacak. Sektörde ilk olacak. Türkiye'de en önemli mobilya imalat bölgesi İstanbul. Artık sektörde deri var, cam var, mermer var. Yetişmekte zorlanıyoruz ama aşacağız. Burada farklı, nitelikli eğitimler yapmayı düşünüyoruz. Dernek olarak sigorta firmaları ile de görüşüp eğitimden geçmeyen elemanların kullandığı mobilyalara sigorta yapılmaması için uğraşacağız. Milyonlarca liralık makineleri kuruyoruz ama kullanan anlamıyor, makine servise gidiyor" şeklinde konuştu.

Okulun 'hamisi' olduğunu dile getiren Erol, bu protokolün ardından bu yıl içinde otomasyon bölümü için çalışmaları olduğunu, ardından savunma-havacılık ve makine imalat bölümü için yatırım yapmaya karar verdiklerini açıkladı.

Öğrencilere staj ve istihdam desteği

AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak da, makine parkuru hakkında bilgi verdi. Ev ve ofislerde kullanılan bir panel mobilyayı baştan sona üretebilecek bir atölye kurulacağını söyleyen Kaçak, "Öğrencilerin yanı sıra, hafta içi akşam ve hafta sonu sektör çalışanları özel kurslar ile hem tasarımı öğrenip hem de üretecekler. Öğrenciler arasından 2-3 kişilik kontenjan açıp bu öğrencileri sanayiciler ile bir araya getireceğiz. Kıyafetten staj yeri ve istihdama kadar destek olacağız. Burada mesleki yeterlilik belgesi de vereceğiz. Bu projeyi İstanbul akabinde Bursa, Ankara ve İzmir gibi başka illere de taşımayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaçak ayrıca, makineleri hibe etmediklerini, geçici kullanım için verdiklerini belirterek, bürokrasiye takılmadan 4-5 yıl sonra yeni teknolojiyi getirebilmek için bunu yapacaklarını ifade etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Büyükdede, projenin sahibi AİMSAD'ın bir değer olduğunu ifade ederek, "Bu okul da marka yapmış bir okul. Bunu yukarılara çıkaracağız. Okulu lokomotif okul yapacağız" dedi.

Sektörün kurduğu ilk sürekli eğitim merkezi

Okul müdürü Lütfü Cevahir ise okul hakkında bilgiler verdi. 44 dönüm arazide, 14 bine, 3 bin öğrenci ve 300'e yakın öğretmenle hizmet verdiklerini söyleyen Cevahir, şunları söyledi: "Bu laboratuvar belki de tüm Türkiye'ye hizmet edecek. Bu, sektörün kurduğu ilk sürekli eğitim merkezi olacak. Bu proje, işin yüzde 20'si. Bundan sonra herkese çok büyük iş düşüyor".