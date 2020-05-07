İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağaca baş aşağı asılan yaşlı adam bu kez polisi alarma geçirdi

Ağaca baş aşağı asılan yaşlı adam bu kez polisi alarma geçirdi
Ağaca baş aşağı asılan yaşlı adam bu kez polisi alarma geçirdi

Adana'da daha önce ağaca baş aşağı asılarak marş söyleyip spor yaparak gündeme gelen 66 yaşındaki İbrahim Cebeci rastgele havaya ateş açına ihbar üzerine olay yerine gelen polise de direndi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar mahallelerindeki psikolojisi yerinde olmayan 66 yaşındaki İbrahim Cebeci'nin pencereden rast gele çevreye ateş açtığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine polis merkezi ve yunus ekipleri olay yerine gitti. Ancak Cebeci polislerin uyarısına rağmen ateş etmeye devam edince polis çelik yelek giyip yardımcı ekip istedi.
Olay yerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürü de gelirken iki özel harekat ekibi de sevk edildi. Gelen ekipler uzun süre Cebeci'yi ikna etmeye çalıştı ancak yaklaşık bir saat yaşlı adam ikna olmadı. Özel harekat polisleri elleri tetikte bekledi.

Bu arada, bazı polislerde eve sızma girişiminde bulundu. Polis bir süre sonra bacaklarını pencereden dışarı çıkartıp korkuluklara saran Cebeci'nin evine girerek onu etkisiz hale getirdi. Cebeci polisin kendisini tutmasına rağmen direnip pencereden çıkmak istemedi. Ancak polis Cebeci'yi pencereden çekip aldı.

Cebeci'nin eşi Ayşe Cebeci'nin eşinin emekli öğretmen olduğunu psikolojik sorunları olduğu için hap kullandığını ancak haplarını bugün almaya unuttuğu için böyle davrandığını söyledi. Cebeci'nin evinden iki tabanca ve bir av tüfeği çıktı.

Cebeci daha önce ağaca baş aşağı asılıp tek bacağı ile tutunarak spor yaparak gündeme gelmişti. Cebeci, evinin önündeki sulama kanalı kenarındaki ağaçları kullanıp spor yapıp aynı zamanda da marşlar okumasıyla haber olmuştu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.