Ağaca baş aşağı asılan yaşlı adam bu kez polisi alarma geçirdi

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar mahallelerindeki psikolojisi yerinde olmayan 66 yaşındaki İbrahim Cebeci'nin pencereden rast gele çevreye ateş açtığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine polis merkezi ve yunus ekipleri olay yerine gitti. Ancak Cebeci polislerin uyarısına rağmen ateş etmeye devam edince polis çelik yelek giyip yardımcı ekip istedi.

Olay yerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürü de gelirken iki özel harekat ekibi de sevk edildi. Gelen ekipler uzun süre Cebeci'yi ikna etmeye çalıştı ancak yaklaşık bir saat yaşlı adam ikna olmadı. Özel harekat polisleri elleri tetikte bekledi.

Bu arada, bazı polislerde eve sızma girişiminde bulundu. Polis bir süre sonra bacaklarını pencereden dışarı çıkartıp korkuluklara saran Cebeci'nin evine girerek onu etkisiz hale getirdi. Cebeci polisin kendisini tutmasına rağmen direnip pencereden çıkmak istemedi. Ancak polis Cebeci'yi pencereden çekip aldı.

Cebeci'nin eşi Ayşe Cebeci'nin eşinin emekli öğretmen olduğunu psikolojik sorunları olduğu için hap kullandığını ancak haplarını bugün almaya unuttuğu için böyle davrandığını söyledi. Cebeci'nin evinden iki tabanca ve bir av tüfeği çıktı.

Cebeci daha önce ağaca baş aşağı asılıp tek bacağı ile tutunarak spor yaparak gündeme gelmişti. Cebeci, evinin önündeki sulama kanalı kenarındaki ağaçları kullanıp spor yapıp aynı zamanda da marşlar okumasıyla haber olmuştu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

