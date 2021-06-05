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Ağaca çarpan otomobil adeta ortadan ikiye bölündü

Ağaca çarpan otomobil adeta ortadan ikiye bölündü
Ağaca çarpan otomobil adeta ortadan ikiye bölündü

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada virajı alamayan otomobil yoldan çıkarak ağaca vurdu. Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada sürücü Ahmet Esen, olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Esen'in Suriye'de görevli asker olduğu izinli olarak Serik'te bulunan ailesinin yanına ziyarete geldiği öğrenildi.

Ağaca çarpan otomobil adeta ortadan ikiye bölündü - Tıkla İzle

Kaza, Serik ilçesi Belek Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Esen'in kullandığı 07 AKL 490 plakalı FIAT marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Çarpmanın şiddeti ile otomobilin ikiye bölündüğü görüldü. Araç içerisinde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan sürücünün 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan, Ahmet Esen'in Suriye'de görevli sözleşmeli er olduğu, izinli olarak Serik'te bulunan ailesinin yanına ziyarete geldiği öğrenildi.

Ceset polis ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Mehmet Demirci
 

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