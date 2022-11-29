Ağaca çarparak durabilen lüks otomobil hurdaya döndü

Kaza, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi İsmet Gökçen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şehir merkezi istikametine doğru gelmekte olan Hasan C.U. yönetimindeki 34 MEN 97 plakalı lüks otomobil ile Hüseyin U. yönetimindeki 07 AVA 074 plakalı otomobil önce cadde üzerinde çarpıştı. Daha sonra ise sürücülerinin kontrolünden çıkan otomobiller refüje çıkarak ağaçlara çarptı. Kaza sonucu otomobillerden birisi adeta hurdaya döndü.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir



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