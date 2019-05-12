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Ağaca çarpınca durabildi

Ağaca çarpınca durabildi
Ağaca çarpınca durabildi

İstanbul Florya'da otomobille çarpışan servis aracı yaklaşık 50 metre ilerideki ağaca çarparak durdu. Kazada servis aracındaki 3 kişi yaralanırken, parktaki ağaçlık bölgede kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kaza, D-100 Karayolu Florya Beşyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde ilerleyen 34 LIC 138 plakalı bir servis aracı ile arkadan gelen 34 ADC 851 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden servis aracı sürücüsü Karayolunun yan tarafında parkta bulunan ağaçlık alana daldı. Yaklaşık 50 metre sonra ağaca çarparak durabilen servis aracındaki 3 kişi yaralanırken, ağaçlık bölgede kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, serviste bulunan 3 yaralıya müdahalede bulundu. Yaralılar ambulansla Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.  

Vedat Bayraktar

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