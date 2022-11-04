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Ağaca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Ağaca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Ağaca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ağaca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, Hacı Esat Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Yunus Emre Mahallesi yönüne seyir halinde olan 06 FR 6114 plakalı otomobil, 18 yaşındaki sürücüsü Yusuf İslam T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Otomobil, karşı taraftaki kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Ortadan ikiye bölünen otomobil, takla atarak durabildi. Ağacın da kökünden söküldüğü kazada, sürücü Yusuf İslam T. ağır yaralandı. Araçta sıkışan talihsiz gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ters dönen araçtan çıkarılan yaralı, 112 Acil Servis görevlilerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam eden Yusuf İslam T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Murat Sürücü

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