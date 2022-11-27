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Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç asılı kaldı: 1 yaralı

Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç asılı kaldı: 1 yaralı
Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç asılı kaldı: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önce refüjde bulunan ağaçlara sonra aydınlatma direğine çarparak beton üzerinde asılı kaldı. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç asılı kaldı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Hicret ile Sürsürü Mahallelerini bağlayan protokol yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E. S. idaresindeki 25 LZ 026 hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Önce ağaçlara ardından aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç, beton üzerinde asılı kaldı.

Kazada, sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipler kaza ile ilgili çalışma yaptı.


Rıdvan Yeşilırmak - Yakup Sağlam
 

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