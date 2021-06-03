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Ağaca yıldırım düşünce neye uğradıklarını şaşırdılar

Ağaca yıldırım düşünce neye uğradıklarını şaşırdılar
Ağaca yıldırım düşünce neye uğradıklarını şaşırdılar

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kaldırımdaki bir ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kameralarına yansırken, olay anında çıkan ses korku ve paniğe yol açtı.

Ağaca yıldırım düşünce neye uğradıklarını şaşırdılar - Tıkla İzle

Trabzon'da dün akşam saatlerinde bastıran ani şiddetli yağış sırasında Akçaabat ilçesi Yaylacık mahallesinde yol kenarındaki bir ağaca yıldırım isabet etti. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda, ağacın gövdesi zarar gördü.
Yıldırımın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, çevredekiler ortaya çıkan sesle büyük korku ve panik yaşadı.

Yıldırımın düşme anını anlatan restoran çalışanı Bilal Aydın, "Ansızın oldu. Beklemiyorduk. O refleksle beraber içeriye kaçtık. İlk anda anlam veremedim. Sesin şiddeti ne tabancaya ne de tüfeğe benziyordu. Desibeli çok yüksekti. Sanki uçaktan bomba düşmüş gibi sadece bir ışık gördüm "ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin - Ozan Köse

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