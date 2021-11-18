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Ağacın ikiye bölündüğü kaza kamerada

Ağacın ikiye bölündüğü kaza kamerada
Ağacın ikiye bölündüğü kaza kamerada

Bakırköy'de iddiaya göre ışık ihlali yapan bir otomobile başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Ağacın ikiye bölündüğü kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ağacın ikiye bölündüğü kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza geçtiğimiz gün saat 23.00 sıralarında Bakırköy İncirli caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre araçlardan biri cadde üzerinde hızla seyrederken yanan kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı. Bu sırada kendisine yeşil yanan başka bir araç da yola çıkınca kaza yaşandı.

Kaza sonrası savrulan araçlardan bir tanesi yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kaza sonrasında ağaç ikiye bölünürken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazanın caddede insan yoğunluğunun bulunmadığı saatlerde yaşanması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi.

Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araçlardan araçlardan biri cadde de hızlı bir şekilde seyir halindeyken kendisine yanan kırmızı ışıkta durmayarak geçmeye çalışıyor. Bu sırada kendisine yeşil yanan araç da caddeye çıkarak araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç ağaca çarparak durabiliyor.

Volkan Kayalar
 

Volkan Kayalar
İSTANBUL (İHA) - 
Volkan Kayalar
İSTANBUL (İHA) - 
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