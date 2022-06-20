İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağaçlardan meyve yemeyin

Ağaçlardan meyve yemeyin
Ağaçlardan meyve yemeyin

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir bölgesinde Amerikan Beyaz Kelebeği’ne karşı ilaçlama yapacak. Yapılan duyuruda 3 gün boyunca ağaçlardan meyve yenmemesi isterdi.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele dahilinde ilaçlama yapılıyor. Düzce Belediyesi Bahçeşehir bölgesinde ki ağaçları ilaçlayacak. Belediyeden yapılan duyuruda; “Ekiplerimiz tarafından Bahçeşehir bölgesinde Amerikan Beyaz Kelebeği ile ilgi mücadele dahilinde ilaçlama yapacak. Yapılan ilaçlama sonrasında bölgede erik, dut, kiraz ağaçlardan 3 gün süreyle meyve yemeyin. Üç günün sonunda da toplanan meyveleri bol su ile yıkanarak tüketilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatine” denildi.

Ali Yıldız

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.