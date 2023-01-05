Ağaçta kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Çerçioğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karakuyu Mahallesi'nde bir evin bahçesinde budama yapmak için ağaca çıkan Ahmet Akbörk (67) bir anda fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile ulaştığı Akbörk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından Ahmet Akbörk'ün ağaçtan indirilen cansız bedeni morga kaldırıldı.

Merden İslah

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