Ağaçtan erik toplamak isterken 4 metre derinlikteki kuyuya düştü

Olay, Kocaeli'nin Genze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1312 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 13 yaşındaki M.Ş., sokak üzerinde bulunan bir bahçedeki ağaçlardan erik toplamak istedi. Arkadaşları ile birlikte ağaçlara tırmanan M.Ş. dengesini kaybederek ağacın yanında bulunan 4 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Olayı gören arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. Çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar kendi çabası ile M.Ş.'yi düştüğü yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Vatandaşların yardımı ile küçük çocuk kuyudan çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan M.Ş., Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Hakan Öztürk