Ağaoğlu: 'Sörloth olayı çözülürse 48 saat içinde çözülür'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından Sörloth transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Oyuncunun Almanya'ya gitmek istediğini belirten Ağaoğlu, “Alexander Sörloth, bizim kiralık oyuncumuz. Crystal Palace'ın oyuncusu.

İkinci sezon maçlarının yüzde 50 maçların fazlasını oynadığı takdirde 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye giriyor. Bugün ver 6 milyonu oyuncuyu al durumu yok. 2020-21 sezonun maçlarının yüzde 50'sinden fazlasını oynadığı takdirde bu devreye giriyor. Oyuncu bizde kiralık ama Crystal Palace'ın malı. Leipzig ve iki kulübün ilgisi var.

Oyuncu da Leipzig'e gitmek istiyor. Bizim ciddi ısrarlarımız oldu ama oyuncunun da gitme ısrarı var. Bu işin dört tarafı var. Biraz sıkıntılı bir süreç. Bir de oyuncu ile yapılan sözleşmede de sürekli olarak telafi edildiği için söyleyeyim, 9 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi de var. 4 tarafın da mütabakatı ile çözülecek bir durum. Trabzonspor ile Crystal Palace'ın anlaşması lazım önce. İki tarafın da anlaşması gerek.

Şartlar netice itibariyle dönüp dolaşıp finansal getiriye bağlanıyor. Bizim ciddi bir talebimiz vardı. Palace da aynı miktarı istediği için bu transfer biterse Palaca 1 alacaksa ben de 1 alırsam bu transfere müsaade ederim. Tamamen finansal durum var. Önümüzdeki 48 saat içinde çözülürse çözülür. Oyuncu zaten şu an kiralık bizim oyuncumuz” dedi.

Güven Mert Ercan



