Ağaoğlu,'Peres ve Gervinho imzaya geliyor'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in son haftasında 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ve iki oyuncuyu imzaya getireceklerini belirterek, "Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde seyahat durumlarına bağlı olarak Gervinho ve Peres imzalamaya gelecekler. Biten iki transfer onlar. Şu an görüşmelerimizin devam ettiği 3 oyuncu daha var. Öyle tahmin ediyorum ki bir 10 gün içerisinde onları da netleştiririz. Öyle tahmin ediyorum ki haziran ayının ilk haftasında onlar da imza atmış olurlar. UEFA Konfederasyon Kupası'nın takvimine göre sezon hazırlıklarına başlayacağız ama 1 veya 5 Temmuz'da sezon hazırlıklarına tüm transferlerimizle başlamış olacağız. Bizim için hedef önümüzdeki sezon çok farklı olacak. Bu sene bir provaydı, bizi önümüzdeki sene izlesinler" ifadelerini kullandı

"Abdulkadir Ömür'e teklifler var ama gitmeye en yakın Uğurcan Çakır"

Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'e menajerler aracılığıyla teklif geldiğini belirterek, "Onlar tamamen iddia, çok büyük şansızlıklar yaşadı. İki sezon üst üste kolay kolay her futbolcunun kaldıramayacağı sakatlıklar yaşadı. Ona rağmen özellikle rehabilitasyon döneminde çok iyi çalıştı, çok disiplinli çalıştı ve kendisini çok iyi hazırladı. Bugün itibariyle milli takım aday kadrosuna da seçildi ki bunu da hak etti. Yerden göğe kadar hak etti. Önemli bir değer önemli bir futbolcu. Sadece Trabzonspor'un değil Türk futbolunun önemli bir değeri. Abdülkadir Ömür ile alakalı menajerler vasıtası ile yoklamalar var. Ama herhangi bir kulüpten resmi teklif gelmiş değil. İlerleyen süreç içerisinde göreceğiz ama şu an planda gidecek oyuncu gibi gözüken Uğurcan Çakır var" diye konuştu.

Ağaoğlu, takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili olarak ise Abdullah Avcı'nın açıklamalarda bulunacağını belirterek, “Bugün itibariyle hocamız maç bittikten sonra raporunu vereceğini söyledi. Hocanın raporu doğrultusunda biz de hareket edeceğiz. Onu yarın hocaya sorarsınız" dedi.

"Sörloth gelebilir, neden olmasın?"

Ağaoğlu, son günlerde ismi yeniden Trabzonspor ile anılan Sörloth ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi "Biz realitenin peşinden gidiyoruz. Her oyuncudan Sörloth'un verdiği performansı beklerseniz biraz fazla iyimser olursunuz. Bu bir yerde takımın oyun sistemiyle de doğru orantılı bir şey. Sörloth gelir mi, gelebilir de yani. Şöyle gelebilir; 33 gol 11 asist yapan oyuncuyu gönderdik Leipzig'e 5 gol 2 asiste takıldı kaldı. 22 milyon Euro da para verdiler. İyi para verdiler, böyle giderse Sörloth'un piyasa değerini düşürecekler. Göndersinler buraya biz tekrar parlatalım. Palace'dan buraya gelirken verdikleri paranın fazlasını kazandıracağımızı söylemiştik. O gün onlara 5 versek bayram ederdiler şimdi 11 kazandılar. Aynı şey Leipzig ile neden olmasın. Tekrar değer kazandırma açısından çünkü oyuncunun hakkını veremediler. Ferrari'yi sıradan bir otomobil gibi kullandılar. Böyle bir şeyin içerisine girerseler bizle hiç de mantıksız olmaz" dedi

Ahmet Ağaoğlu, Caleb Ekuban'a da İtalya'dan bir iki kulüpten transfer teklifi olduğunu belirterek, "Bir iki kulüp var isteyen ama verilmiş bir karar yok. Şu anda biz hocamızın talep ettiği oyuncuları transfer etmekle meşgulüz takımdan gidecek oyuncularla ilgili bir rapor henüz gelmedi. Değerini bulduğu takdirde her oyuncu gönderilebilir" dedi.

Medipol Başakşehir'li oyuncular Edin Visca, Mert Günok ve Mahmut Pekdemir ile ilgili herhangi bir transfer gelişmesi olmadığını belirtti. Ağaoğlu, Abdulkadir Parmak konusunda ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği kararın önemli olacağını belirtti.

Gökmen Şahin

