AGC'den İHA'ya ödül

Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, 2022 Medya Başarı Ödülleri ile bu yıl ilk kez düzenlenen Genç Kalemler Ödülü'nü kazananları açıkladı. Coşkun, Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve AGC'nin 30'uncu kuruluş yılına yakışır bir törenle ödülleri sahiplerine vermek için çalışmalara başladıklarını söyledi. 3 Haziran 2023 tarihinde TGK Genel Başkan Vekili Sefa Özdemir'in jüri başkanlığında TGK Dış İlişkiler Koordinatörü Mevlüt Yeni, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve Anadolu Ajansı Başmuhabiri Yasin Tuncel'den oluşan jüri üyeleri yarışmaya katılan eserleri seçmiş, sonuçlar mühürlü olarak AGC Başkanı Gaye Coşkun'a teslim edilmişti.

"İHA Alanya Muhabiri Fadıl Kösedağ arkadaşımıza verme kararı aldık"

AGC'nin Geleneksel Medya Başarı Ödülleri'nin sonuçları bugün gerçekleşen toplantıda Başkan Coşkun tarafından açıklandı. Coşkun açıklamasında şunları söyledi: “2022 yılının eserleri ile yarışmaya katılan gazetecilerin eserleri jüri üyelerimiz tarafından değerlendirildi. Öncelikle jüri üyelerimize bir kez daha teşekkür ederim. Jürimizin bize kapalı zarf içerisinde teslim ettiği sonuçlara göre 2'si jüri özel ödülü olmak üzere 12 dalda 14 eser ödül aldı. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, AGC'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümünde güzel bir törenle arkadaşlarımıza ödüllerini vermek için çalışmalara başladık. Jürimizin seçtiği eserlerin yanında AGC Yönetim Kurulu her yıl Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü veriyor. Bu ödülü yaptığımız değerlendirme neticesinde, özellikle deprem bölgesindeki özverili çalışmaları ile İHA Alanya Muhabiri Fadıl Kösedağ arkadaşımıza verme kararı aldık. Şu an vatani görevini yapmakta olan meslektaşımızı kutluyorum. Yarışmaya katılan tüm meslektaşlarımızı tebrik eder, ödül alan tüm arkadaşlarımızı da yürekte kutlarım.”

2022 Medya Başarı Ödülleri'ni kazananlar şöyle:

Gazete Haberi: Mehmet Al (Gerçek Alanya Gazetesi)

Gazete Haberi: (Jüri Özel Ödülü) İbrahim Akdağ (Alanya Güneşi Gazetesi)

Güncel Yazılar: Mehmet Dikici (Alanya Postası Gazetesi)

Sayfa Düzeni: Gizem Çetinkaya (Gerçek Alanya Gazetesi)

Gazete Röportaj: Özlem Kaygusuz (Alanya Postası Gazetesi)

Gazete Röportaj (Jüri Özel Ödülü): Asiye Araz (Inkjection Dergisi)

Reklam Tasarım: Büşra Taşar (Alanya Time Dergisi)

TV Haber: Servet Sipahioğlu (ATV Televizyonu)

Montaj Kurgu Jenerik: Işıl Fatma Arslan (Alanya Time Haber)

TV Spikerlik: Özlem Kaygusuz (Alanya Posta TV)

Kültür Programı: Raşit Fehmi Raşitoğlu (Alanya Posta TV)

Spor Programı: Uğur Veysel Okşar (Digi Z TV)

Dijital Medya Köşe Yazısı: Habercialanya.com (Ayhan Çetinkaya)

Dijital Medya Fotoğraf: Mert Cantürk (aa.com.tr)

Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü: Fadıl Kösedağ (İhlas Haber Ajansı)

Genç kalemlere ödül

AGC Başkanı Gaye Coşkun açıklamasında bu yıl ilk kez verilen Genç Kalemler Ödülü'ne de dikkat çekti. Coşkun şunları söyledi: “Bu da gelenekselleştirmeyi hedeflediğimiz mesleki anlamda gelecek vadeden gençleri keşfetme amacı da taşıyan bir ödül. Adını Genç Kalemler Ödülü koymuştuk. Alanya'da üniversite ya da lisede iletişim okuyan öğrenciler arasından seçmeye çalıştığımız eserlerdi. Bu yıl ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde Genç Kalemler Projesi'nde yazı yazanlar bize eserlerini gönderdi. AGC Yönetim Kurulu üyeleri değerlendirme yaptı ve ilkokul dalında Ela Durmaz, ortaokul şiir dalında Ecrin Duru Kale, ortaokul kompozisyon dalında Nimet Ela Ersek, lise kompozisyon dalında Nagehan Yılmaz, lise şiir dalında da Gülper Yücel, AGC'nin Genç Kalemler Ödülü'ne layık görüldü. Öğrencilerimizi kutluyorum.”

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