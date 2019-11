Age Of Empires 4 Ne Zaman Çıkacak? | Age Of Empires 4 Ne Zaman Geliyor?

Age Of Empires 4 Ne Zaman Çıkacak... Microsft'un efsane serisi Age Of Empires, 14 senedir suskunluğunu korusa da strateji ve oyun meraklıların gözdesi konumunda olmayı sürdürmüştü. Artık efsanevi oyun sahalara dördüncü oyunu olan Age Of Empires 4 ile geri dönüyor! Oyunun çıkış tarihi ve genel hikayesi şu an için belirsizliğini korusa da oyundan yayınlanan kısa görüntüler bile nefesleri kesmiş durumda.

Microsoft tarafından yayınlanan oyun en son "Age of Empires 3" ismiyle 2005 yılında piyasaya sürüldü. Aradan 14 sene içinde seri devam ettirilmeyince pek çok oyunsever, Age of Empires'tan umudunu kesmişti. Ancak şimdi Microsoft, Age of Empires'ın 4'ü duyurarak bir çok oyunseveri heyecanlandırdığı gibi oyun dünyasında flaş bir etki oluşturdu.

AGE OF EMPİRES II: DEFİNİTİVE EDİTİON

Microsoft, Age Of Empires 4'ün yanı sıra strateji oyunlarının babası konumunda olan oyunu Age of Empires II yeniden satışa çıkarıyor. Ancak efsane oyun bu sefer yenilenen grafikleri ve yenilenen yüzüyle oyunseverlere sunlacak.

AGE OF EMPİRES 4'TEN İLK GÖRÜNTÜLER

Microsfot'un gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttığı oyunun çıkış tarihi ve genel hikayesi şu an için belirsizliğini koruyor. Ama Amerikalı teknoloji devi meraklana beklenen oyuna ait ilk görüntüyü yayınladı

TANITIM VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ