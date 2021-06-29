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Ağıl çöktü yaklaşık 150 küçükbaş hayvan göçük altında kaldı

Ağıl çöktü yaklaşık 150 küçükbaş hayvan göçük altında kaldı
Ağıl çöktü yaklaşık 150 küçükbaş hayvan göçük altında kaldı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde ahır inşaatının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı. AFAD ekiplerinin koyun ve kuzuları kurtarma çalışması sürüyor.

Ağıl çöktü yaklaşık 150 küçükbaş hayvan göçük altında kaldı - Tıkla İzle

Olay, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi, Sağırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ayır inşaatı çalışması sırasında inşaat bir anda çöktü.

Çökme sonucu inşaatta çalışan 3 işçi hafif yaralanırken 150 küçükbaş hayvan göçük altında kadı. Göçük sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri koyun ve kuzuları kurtarma çalışması başlattı.

Göçük altından kurtarılan kuzuların anneleri ile buluşma anı duygusal anlar yaşatırken, göçük altında nefessiz kalan kuzulara ise AFAD ekipleri elleriyle su içirdi.

Göçük altında kalan koyunları kurtarma çalışması sürüyor.

Hayati Kanat
 

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