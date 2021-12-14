AGİ'Lİ ve AGİ'SİZ asgari ücret ne kadar? AGİ hariç 2022 asgari ücret kaç TL OLDU?

2022 Yılında bir işçiye ödenecek en düşük tutar olan Asgari ücret için görüşmeler başladı, vatandaşlar Asgari ücrete ilişkin her detayı araştırmaya başladı. 2022 yılı açıklanacak olan Asgari ücretle birlikte AGİ tablosuda paylaşılacaktır.

AGİ NEDİR?

AGİ bir işçinin medeni haline göre, çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 16 yaşından sonra sigortalı çalışanların, asgari geçimini sağlayacak bölümün hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

ekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin Asgari ücret tutarına AGİ tutarı eklidir. İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.

2021'DE ASGARİ ÜCRET TABLOSU BÖYLEYDİ:

BRÜT ASGARİ ÜCRET: 3.577,50

NET ASGARİ ÜCRET: (BEKAR ÇOCUKSUZ): 2.825,90

NET ASGARİ ÜCRET: (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN): 2.879,57

NET ASGARİ ÜCRET: (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN+1 ÇOCUKLU): 2.919,81

NET ASGARİ ÜCRET: (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN+2 ÇOCUKLU): 2.960,06

NET ASGARİ ÜCRET: (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN+3 ÇOCUKLU): 3.013,72