Ağır hasarlı bina tek dokunuşta yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı tespit edilen binaların kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Elazığ merkez Kültür Mahallesi'nde ağır hasarlı 4 katlı binanın çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı. Çalışmalar sırasında iş makinesinin tek bir dokunuşuyla bina yerle bir oldu. O anlar ise saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Erkan Bay

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