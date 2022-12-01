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Ağır hasarlı binalara asker eli

Ağır hasarlı binalara asker eli
Ağır hasarlı binalara asker eli

 Düzce’de depremde ağır hasar alan evlerde boşaltım çalışmaları devam ediyor. Askeri personellerde vatandaşların eşya taşımasına yardımcı oluyor.

Düzce'de geçtiğimiz hafta Gölyaka'da meydana gelen 5.9 şiddetinde ki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ağır hasarlı binaların bir yandan yıkımı yapılırken bir taraftan da tahliye işlemleri sürüyor. Tahliye çalışmaları çerçevesinde şehir dışından gelen askeri personellerde vatandaşlara yardımcı oluyor. Ağır hasarlı binalara kendi can güvenliklerini alarak giren askeri personeller, eşyaları taşıyor.

Enes Bektaş
 

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