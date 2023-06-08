Ağır hasarlı binanın yıkılışını film izler gibi izliyorlar

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya'da kent merkezindeki ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. İnönü Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı binalar da alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkılıyor. Malatya Valiliği önünde yer alan ağır hasarlı banka binasının yıkımı da drone ile görüntülenirken, çevredeki vatandaşlar da meraklı gözlerle yıkım çalışmalarını film izler gibi izliyorlar.

Kent genelinde 35 bini aşkın ağır hasarlı binanın bulunduğu belirtilirken, şuana kadar yıkılan binaların tahmini 6 katı kadar binanın daha yıkımının yapılması bekleniliyor.

Erdal Akbuğa

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