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Ağır hasarlı binanın yıkımını film gibi izlediler

Ağır hasarlı binanın yıkımını film gibi izlediler
Ağır hasarlı binanın yıkımını film gibi izlediler

6 Şubat depremlerinde etkilenen Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Kentin işlek noktası İnönü caddesi üzerinde yıkımına başlanan 7 katlı bir binada ki çalışmaları ise film izler gibi izleyenler dikkat çekti.

Ağır hasarlı binanın yıkımını film gibi izlediler - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işleri sürüyor. Evlerin yanı sıra binlerce iş yerinin de etkilendiği depremlerde kentin en işlek noktası olan İnönü Caddesi üzerinde öğle saatlerinde 7 katlı ağır hasarlı bir iş merkezinin yıkımına başlanırken, cadde çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında yıkımına başlanan binadaki çalışmaları ise film izler gibi izleyenler dikkat çekti.

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