Ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan halkı cepheye çağırdı

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürürken Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada halka seslendi. Dağlık Karabağ krizinin diplomatik yollarla çözülemeyeceğini savunan Paşinyan, Ermenistan vatandaşlarını gönüllü olarak cepheye çağırdı. Paşinyan açıklamasında tüm Ermenilerin "ellerinde silahla savaşması" gerektiğini ifade etti ve yerel belediye başkanlarını da gönüllü birlikleri düzenlemeye davet etti.