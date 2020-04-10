Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: “Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım”

Karadeniz sularının Ordu açıklarında yaklaşık 1 buçuk metrelik yunus balığı balıkçıların ağlarına takıldı. Bu sırada ağlara takılan yunus balığını gören bir kıyı balıkçısı, yunus balığına yaklaşarak, ağlardan kurtarmaya çalıştı. Huysuzlanan yunus balığına, “Dur oğlum, seni kurtaracağım oğlum, dur bir tanem az kaldı, tatlım benin dur incitme kendini, azıcık daha sabret” diyerek yunus balığını kurtaran balıkçı, hem sevdiği hem de kurtardığı yunus balığını kucakladıktan sonra Karadeniz sularına bıraktı.

O sırada ise balıkçının yanında bulunan bir diğer kişi de bu anları cep telefonu ile kayda aldı.

Selim Kuşcu