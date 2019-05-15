Ağlardan kurtarılan balıklar, suya bırakıldı

Elazığ'da hem Jandarma Komutanlığı hemde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, su ürünleri av yasağının başlaması ile birlikte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak Keban Baraj Gölü'nün bağlantısı olan Murat Nehri üzerinde denetim yaptı.Yapılan denetimler sırasında Gülüşkür köprüsü çevresinde sudaki balık ağları fark edildi. Yukarı çekilerek el konulan balık ağlarında çok sayıda balığın takıldığı öğrenildi. Kurtarılan balıklar tekrar suya bırakıldı.

Denetimlere , İl Müdürü Turan Karahan'ında katıldığı belirtildi.

Mehmet Hanifi Şahin

