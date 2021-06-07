Ağrı Dağı heybetiyle misafirlerini ağırlıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı artarken, Ağrı Dağı'nın üzerinde bulunan karların erimesi ve küçük Ağrı Dağı'nın büyük Ağrı Dağı ile bütünleşmesi adeta görsel şölen oluşturdu.

“Sınırdan giriş ve çıkış yapan misafirlerini adeta ağırlıyor”

Havanın açık olmasından dolayı gün boyu görünün Ağrı Dağı, yolculuk yapan insanları ev sahibi edasıyla ağırlıyor. Özellikle Iğdır-Aralık karayolu üzerinde seyahat eden ve Dilucu sınır kapısından giriş ve çıkış yapan insanlar, Küçük ve Büyük Ağrı Dağı'nı izleyerek yolculuğun tadını çıkartıyor. Bölgeye ilk kez gelen ve kendini görenlere ev sahibi edasıyla karşılayan Ağrı Dağı, küçük Ağrı Dağı ile bütünleşerek sınırdan giriş ve çıkış yapan insanları ağırlayarak kendine hayran bıraktırıyor. Ovanın yeşili, gökyüzünün maviliği ile bütünleşen Ağrı Dağı görsel şölen oluşturuyor.

Ercan Tunç