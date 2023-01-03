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Ağrı, güne eksi 14 derece ile uyandı

Ağrı, güne eksi 14 derece ile uyandı
Ağrı, güne eksi 14 derece ile uyandı

Ağrı'da sabah saatlerinde sis ve don meydana gelirken, kentte termometreler eksi 14'ü gösterdi.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber termometreler eksi 14 dereceyi gösterdi. Sis ve donun meydana geldiği kentte sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araç camlarının buzla kaplı olduğunu görünce camlarda temizlik yaptı. Su birikintilerinin donduğu ve yerlerde soğuk havanın etkisiyle buzların oluştuğu kentte, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Merve Gökbakan
 

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