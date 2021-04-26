Ağrı Yazıcı Barajı'ndan milli ekonomiye 'dev' katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ağrı Yazıcı Barajı'nın 2011 yılında hizmete alındığını Türkiye ekonomisine yılda 82 milyon 500 bin liralık katkı sağladığını söyledi.

Yıldız, basına yaptığı açıklamada “Temelden 90 metre yüksekliğinde inşa edilen Yazıcı Barajında depolanan 202 milyon m su ile 150 bin dekar tarım arazisinin sulandığını, ayrıca Yazıcı Barajı içme suyu arıtma tesisi ile Ağrı'ya memba kalitesinde içme suyu sağladıklarını, barajdan yılda alınan toplam 28 milyon m su ile Ağrı şehir merkezinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmaktadır” dedi.

Yıldız, barajın Türkiye ekonomisine katkısına ilişkin, 2011 yılında hizmete alınan Ağrı ilinin incisi olan Yazıcı Barajı, bölgedeki tarımın gelişmesine, ürün çeşitliliğinin artmasına ve milli ekonomiye 82 milyon 500 bin liralık fayda sağladığını belirtti.