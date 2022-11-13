Ağrı'da 41 maden şehidi anısına fidan dikildi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında kalan 250 kişilik öğrenci grubu, Bartın'ın Amasra ilçesinde hayatını kaybeden 41 maden işçisi için Kent Ormanına hatıra fidanı dikti.

Maden faciasında şehit olan 41 madenci anısına gerçekleşen fidan dikim faaliyetine; Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Eğitim Şube Müdürü Gökmen Aslankılıç, Ağrı Orman İşletme Şefi Hüseyin İnce, yurt öğrencileri ve kurum personeli katılım sağladı.

Merve Gökbakan



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