Ağrı'da akaryakıt istasyonunun çatısı çöktü

Edinilen bilgilere göre, Eleşkirt ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun çatısında bir süredir etkili olan yağışlar nedeniyle kar birikti. Biriken karın ağırlığına dayanamayan çatının bir kısmı çöktü. Orada bulunan bir aracın üzerine düşen çatı nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, çevrede bulunan vatandaşlar kazadan son anda kurtuldu.

Yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girerken kazayı gören ve o anları anlatan Muhammed Doğan, “Yakıt almak için geldiğim sırada çatının kar nedeniyle çöktüğünü gördüm. Kocaman çatı çöktü. Burada bir araç vardı onun üzerine düştü. Aracı çekip karşıya götürdüler. İlk düştüğü anda baktım orada bulunan kişiler kaçıyor, altına girmemek için. Çok şükür kimseye bir şey olmadı, ama altında bulunan araba resmen ezildi” ifadelerine yer verdi.

Merve Gökbakan

