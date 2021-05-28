Ağrı'da bir tırda 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir tırda metamfetamin maddesi olduğu bilgisi alındı. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, B.C. kontrolündeki tırı durdurup narkotik köpeği yardımıyla arama yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin aramaları sonucunda parafin malzemeleri içerisine gizlenen 5 kilo 16 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü B.Z., Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Merve Gökbakan