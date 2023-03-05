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Ağrı'da çamaşırlar dondu

Ağrı'da çamaşırlar dondu
Ağrı'da çamaşırlar dondu

Ağrı’yı etkisi altına alan soğuklar nedeniyle kuruması için ipe serilen çamaşırlar dondu, evler buz sarkıtlarının altında kaldı.

Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da bir süredir etkisini hissettiren soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte yaşayan vatandaşların kuruması için evlerinin bahçesinde bulan ipe sardıkları çamaşırlar, soğuklar nedeniyle dondu. Üzerinde oluşan buzlar nedeniyle çamaşırlar kaskatı kesilirken, evlerin çatı ve pencerelerinde oluşan buz sarkıtları ise Ağrı'da kışın ne derece sert geçtiğini gözler önüne serdi.

Merve Gökbakan
 

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