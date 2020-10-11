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Ağrı'da çatışma; 1 asker şehit

Ağrı'da çatışma; 1 asker şehit
Ağrı'da çatışma; 1 asker şehit

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada bir asker şehit olurken bir asker de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Yaralı askerlerden biri Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesinde şehit olurken, diğer asker ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ramazan Demir

Çorum'a şehit ateşi düştü

Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Emre Dokumacı'nın Çorum'un İskilip ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Çorumlu şehit Jandarma Astsubay Emre Dokumacı'nın şehadet haberi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İskilip ilçesinde bulunan baba Hüseyin ve anne Şerife Dokumacı'ya verildi. Acı haberin ardından şehidin baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.
Nişanlı olan şehit Astsubay Dokumacı'nın 2019 yılında sınavları kazanarak astsubay olduğu öğrenildi.

Bilal Arıcı

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