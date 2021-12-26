Ağrı'da ‘dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda ters şeritte tehlikeli bir şekilde ilerleyen 27 SAD 675 plakalı otomobilin sürücüsüne durdurmak istedi. Bunun üzerine ‘dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 28 kilometrelik kovalamacanın ardından Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitveren köyü yakınlarında jandarma ekiplerinin önünü kesmesi sonucu durdurulan araçta bulunan sürücünün yapılan kimlik kontrolünde, ehliyetsiz araç kullandığı ve 0,52 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Mustafa H.'ye ekipler tarafından "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan" toplam 5 bin 326 lira ceza kesilirken, trafikten men edilirken otomobili ise çekiciyle bir otoparka çekildi. Ayrıca geçmiş ceza bilgileri sorgulanan Mustafa H.'nin 11 kez sürücü belgesiz, 4 kez alkollü araç kullanmaktan ve 2 kez de radar-hız ihlalinden ceza aldığı belirlendi.

Ramazan Demir