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Ağrı'da evler kara gömüldü

Ağrı'da evler kara gömüldü
Ağrı'da evler kara gömüldü

Ağrı’da etlili olan kar yağışı bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi, evler kar altında kaldı.

Ağrı’da evler kara gömüldü - Tıkla İzle

Ağrı'da bir süredir aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde bazı evler kara gömüldü. Vatandaşlar evlerin çatısında ve kapı önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleye çalışırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Kar yağışının yanısıra soğuk havanın da etkili olduğunu söyleyen vatandaşlardan Dilaver Ulgay, “ Ağrı'da şu an eksi 30 dereceye yakın soğuk var. Hayvanlarımız resmen donmuş. Hava gerçekten çok soğuk” ifadelerine yer verdi.

Merve Gökbakan
 

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