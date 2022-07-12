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Ağrı'da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Ağrı'da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
Ağrı'da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Ağrı’da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Ağrı - Doğubayazıt Karayolu Suluçem köyü kavşağında, Ahmet T. idaresindeki 34 EGS 889 plakalı otomobil, Ekran I. yönetimindeki 04 D 2253 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada araç sürücüleri ile her iki araçta bulunan Çimşit T., Ayşe T., Mihriban T., Muhacir T., Hasan Berat T., Yusuf Zal İ., Fatma I. ve Ahmet D. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ekipleri, polis ve Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Çimşit T.'nin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Recep Çirik
 

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