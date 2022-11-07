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Ağrı'da feci kaza! Tanker ve yolcu otobüsü çarpıştı

Ağrı'da feci kaza! Tanker ve yolcu otobüsü çarpıştı
Ağrı'da feci kaza! Tanker ve yolcu otobüsü çarpıştı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Ağrı’da feci kaza! Tanker ve yolcu otobüsü çarpıştı - Tıkla İzle

 

Ağrı'da 34 EG 1164 plakalı Van Yolu yolcu otobüsünün, Patnos istikametinden Tutak istikametine rampa aşağı seyir halindeyken freni patladı. Freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyona süratli bir şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve 2 kamyon alev aldı. İlk değerlendirmelere göre otobüste 18 şahıs olduğu belirlenirken; 8 kişinin yaralandığı, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Merve Gökbakan

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