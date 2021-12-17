Ağrı'da hız yapan sürücü önüne çıkanı ezip geçti: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Şeker Fabrikası yakınlarında sürücüsünün aşırı hız yaptığı öne sürülen 38 AT 796 plakalı otomobil, önce karşıya geçmeye çalışan 56 KB 605 plakalı araca daha sonra bir traktöre ve o sırada bölgede bulunan yaşlı bir adama çarptı. Kazada 38 AT 796 plakalı araç içerisinde bulunan 4 kişiden 3'ü ve aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaşlı adamın durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Merve Gökbakan