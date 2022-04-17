Ağrı'da kamyon şarampole devrildi: 5 ölü

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Çiftepınar köyü yakınlarında M.U. kontrolündeki ev eşyası yüklü kamyon şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şarampole devrildikten sonra ağaçlara çarpan kamyondaki sürücüyü bulunduğu yerden çıkaran ekipler, kamyondaki anne, baba ve 2 çocuğunu vinçle sıkıştıkları yerden çıkardı. Araç içinde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada ağır yaralanan sürücü ise kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Merve Gökbakan

