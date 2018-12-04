Ağrı'da Kasım ayı asayiş bilançosu: 84 tutuklama

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütüyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 67 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını 45'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Açılamada, şüphelilerle birlikte 11 av tüfeği ve 185 adet av tüfeği fişeği, 1 tabanca, 100tabanca fişeği, çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ile birlikte 3 kurusıkı tabancanın ele geçirildiği kaydedildi.

FETÖ/PDY'den 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünce 9 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonlarda yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında: 3 tutuklama

Kaçakçılık suçları kapsamında 137 bin 430 paket kaçak sigara, 21 bin 132 Litre kaçak akaryakıt, 150 kilogram ve 25 bin 840 ilaç, 7 bin 200 emtia, 1 sahte belge,

6 bin içi boş makaron ele geçirildiği ve 37 araca el konulduğu aktarıldı. Yapılan operasyonlarda 3 şüphelinin tutuklandığı, 11 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği ve 16 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

305 göçmen yakalandı

Açıklamada, “Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda, yakalanarak haklarında adli işlem başlatılan 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Operasyonlarda 161 gram metamfetamin, 6,47 gram eroin, 6 kilo 580 gram esrar, 6,95 gram sentetik kannabinoid, 195 adet sentetik ecza, 461 gram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti kapsamında, yurda yasal olmayan yollardan giriş yaptığı anlaşılan 305 göçmen şahıs yakalanmış, gerekli adli ve idari işlemleri yapılmıştır. Göçmen şahıslar üzerinden haksız kazanç elde eden ve göçmen kaçakçılığı suçuna karışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şahıslardan 4 ‘ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 12 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.

Asayiş suçları kapsamında, “Aranan şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili olarak yakalanan 6 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hırsızlık suçları ile ilgili olarak yakalanan 10 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 20 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.