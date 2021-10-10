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Ağrı'da kontrolden çıkan tır devrildi

Ağrı'da kontrolden çıkan tır devrildi
Ağrı'da kontrolden çıkan tır devrildi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden İranlı sürücünün kullandığı tır devrildi.

Ağrı’da kontrolden çıkan tır devrildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Ağrı'ya gelen ve geceyi Taşlıçay ilçesinde geçiren İranlı tır şoförü Hüseyin İftihari, sabah İran'a yük götürmek için yeniden yola çıktıktan kısa bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkması sonucu tekerlekleri boşluğa düşen tır devrildi. Ölü ve yaralının olmadığı kazada tır ciddi hasar gördü. Tır şoförü Hüseyin İftihari, “İstanbul'dan geldim. Gece Taşlıçay'da uyudum. Sabah saat 8'de kalktım yola devam etmek için. Direksiyonun elimden kayması sonucu oldu. Ön tekerlekler toprağa düştü. Toprak da çekince böyle oldu” dedi.

Merve Gökbakan

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