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Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı

Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı
Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı

Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, örgüt propagandasında bulundukları ve örgüte yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 47 şüpheliden 42'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen 42 şüpheliden 2'si savcılıktan serbest bırakılırken, 40'ı tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 25'i serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yakalanan 5 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, bazı şüphelilerin de arandığı belirtildi.  

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