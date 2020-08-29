Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Ağrı Doğubayazıt hudut hattında, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu, 2 uzman çavuş yaralandı. Askeri helikopter Doğubeyazıt ilçe hastanesine sevk edilen 2 uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, destek unsurlarıyla operasyonların devam ettiği belirtildi.

Çatışmada 1 askerin ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ahmet Genç - Merve Gökbakan