İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada 2 uzman çavuş şehit olurken 1 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı Doğubayazıt hudut hattında, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu, 2 uzman çavuş yaralandı. Askeri helikopter Doğubeyazıt ilçe hastanesine sevk edilen 2 uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, destek unsurlarıyla operasyonların devam ettiği belirtildi.

Çatışmada 1 askerin ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ahmet Genç - Merve Gökbakan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.